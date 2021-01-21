В Барнауле продали участок со скандально известным офисным зданием

На лот претендовал только один участник, которого и объявили победителем. Фото: pixabay.com

В краевой столице продали на торгах участок земли вместе с недостроенным зданием на улице Пушкина, 56, сообщает “Алтайский портал недвижимости”.

На лот претендовал только один участник, которого и объявили победителем. Объект достался ему по первоначальной цене – 3,26 млн рублей. Новый владелец может построить офисный центр, объект общественного питания или розничной торговли.

Напомним, в 2007 году предприниматель Евгений Озеров самовольно возвел здесь офисный центр «Ника». Разрешение он пытался получить в ходе и после работ, однако мэрия так и не согласовала объект. Помещения долгое время арендовали различные организации. На народном голосовании объект признали самым уродливым в Барнауле. Прокуратура добилась сноса здания, в прошлом году его начали демонтировать.

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За объектом числятся некоторые обременения (подробнее)