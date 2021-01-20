Тротуары в Барнауле начали чистить новые маленькие погрузчики

Сегодня они работали у кинотеатра «Мир» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду, 20 января, в Барнауле к уборке тротуаров от снега привлекли новые мини-погрузчики. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня они работали у кинотеатра «Мир».

Маленькие Ant-1000, оборудованные шнекоротором, будут задействованы в уборке тротуаров по улицам Цеховая, Шукшина, проспекте Сибирском и в поселке Южный. МБУ «Автодорстрой» купил пять мини-погрузчиков в январе прошлого года.

- Мини-погрузчики имеют габариты, удобные для выполнения работ на тротуарах. Спецтехника может быть оборудована в зависимости от производственных задач ковшом, щеткой или шнекоротором. Машины приобретены за счет средств городского бюджета, их общая стоимость составила более шестнадцати миллионов рублей, - отметили в мэрии.

Всего МБУ «Автодорстрой» обслуживает около семисот тысяч квадратных метров тротуаров. Новую технику можно использовать не только зимой, но в и другое время года.