В Барнауле продолжается сбор натуральных новогодних елей от населения.Стационарны точки сбора будут работать до 24 января. В частности, оставить живую елку можно у гипермаркетов «Леруа Мерлен» по обоим адресам: Правобережный тракт,25 и Павловский тракт,192а/1. Помимо этого в предстоящую субботу, 23 января, с 11.00 до 13.00 точки сбора организуют по следующим адресам:- Площадь Октября, «Зеленый сквер»;- Площадь Народная;- ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский, 51а;- Балтийская, 53;- ТРЦ «ОГНИ».Как сообщают в пресс-центре мэрии, организатор акции - некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет», отдел по охране окружающей среды администрации города. По данным на текущий момент, жители краевой столицы уже сдали более 700 елок. Их передали в Барнаульский зоопарк, конный клуб «Тандем», на страусиное ранчо и в приют для бездомных животных «Ласка».Если примкнуть к акции намерена управляющая компания или ТСЖ, то они могут связаться с координаторами акции напрямую (Екатерина, 8-961-999-2850).