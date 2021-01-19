23-летняя жительница Бийского района попала под уголовное преследование после застолья с летальным исходом.Домашние посиделки с новой знакомой завершились смертью для 63-летнего жителя одного из сел района. 10 января мужчина пригласил девушку к себе на пару рюмок. Однако по время застолья между ними произошла ссора.- Гостья, взяв нож, нанесла один удар хозяину дома в шею, а затем не менее трех ударов по голове черенком от лопаты, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.От полученных травм мужчина скончался у себя дома. Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В настоящее время девушка заключена под стражу. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается.