Жителя Павловского района признали виновным в убийстве сожительницы и причинении вреда здоровью соседу из ревности. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.Следствие установило, что в апреле 2020 года в одном из сел Павловского района местный житель шел по дороге домой, и вдруг ему пришла идея зайти в гости к своему соседу. Вместо гостеприимства его ждал сюрприз . Подойдя к окну, мужчина увидел свою возлюбленную на кровати соседа в его объятиях. Разъяренный сельчанин выбил окна в веранде и зашел в дом. Из-за ревности он ударил женщину ножом в шею, а соседа в грудь, после чего скрылся. Его сожительница скончалась от ранений на месте происшествия.В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал. У погибшей остались трое малолетних детей. Суд назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.