В Бийске определили подрядчик для очистки дорог от снега. Аукцион выиграло городское предприятие «Дорожник», пишет «Бийский рабочий».Пока что известно лишь о победителе первого аукциона. Торги проходят по каждому району отдельно. ООО «Дорожник» будет обслуживать Приобскую часть Бийска. С предприятием заключат контакт на 15,6 млн руб. За эти деньги компания должна будет очищать дороги до 1 апреля.Предыдущий контракт по обслуживаю дорог закончился 15 января. Он был подписан на 2,5 месяца также с бийским предприятием. Тогда на уборку улиц в Приобской части города выделялось чуть больше – порядка 17 миллионов.Как пишет издание, руководитель ООО «Дорожник» Константин Белый ранее говорил, что в контракте заложено мало средств для вывоза снега, при том, что осадкой выпадает больше нормы.