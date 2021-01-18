Жительница Алтайского края в соцсетях пожаловалась на холод в больнице. По словам Татьяны Санниковой температура воздуха в операционной в Староалейской ЦРБ Третьяковского района опустилась до +8 градусов. Об этом она рассказала в паблике «Barnaul22».Автор записи выложила фото термометра, который действительно показывает температуру ниже 10 градусов тепла.- Как можно проводить операции при такой температуре, когда должна быть температура 22-23 градусов. Также в самой больнице не выше 14-17 градусов. Куда смотрят власти? – пишет Татьяна Санникова.В краевом Минздраве пояснили, что проблемы с отоплением в больнице возникли из-за поломки котла, которая произошла 15 января утром. По информации ведомства у вечеру проблему решили и температурный режим на момент в медучреждении находится в пределах нормы.