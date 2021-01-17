50-летний житель Барнаула во время покупки снегохода нарвался на мошенников, в результате чего потерял деньги и не получил товар.Заявление потерпевший принес в отдел полиции по Железнодорожному району. В нем говорилось, что мужчина наткнулся на объявление о продаже снегохода в интернете. Созвонился с продавцом и договорился о доставке транспортной компанией.- После того как продавец отправил потерпевшему фотографию накладной, он со своей банковской карты перевел денежные средства в размере 22 тысячи рублей по указанным реквизитам, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.Как только деньги «ушли», продавец перестал выходить на связь, а объявление с сайта он удалил. Тогда барнаулец понял, что его обманули и обратился в полицию.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».