Спасатели определили перечень мест для безопасного крещенского купания в Республике Алтай. Полный перечень состоит из 17 купелей.- Обеспечивать безопасность граждан будут пожарные, спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, МВД, администраций муниципальных образований, медицинские работники, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.Спасатели настоятельно рекомендуют проводить обряды только в строго отведенных для этого местах. Также не стоит погружаться в воду если вам нездоровится, либо в состоянии алкогольного опьянения.Дежурство в официальных местах для купания начнется с 23.00 18 января и закончится в 18.00 19 января.Перечень мест:1. г. Горно-Алтайск, район Пионерского острова, мост через реку Майма;2. г. Горно-Алтайск, РОАД «Автодор», мост через реку Майма, ул. Зеленая;3. Онгудайский район, с. Онгудай, река Урсул;4. Турочакский район, с. Турочак, река Бия;5. Турочакский район, с. Артыбаш, озеро Телецкое;6. Усть-Канский район, с. Усть-Кан, река Чарыш;7. Усть-Канский район, с. Усть-Кумир, река Чарыш;8. Усть-Коксинский район, с. Огневка протока реки Катунь, место Николаев ключ;9. Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон, река Килинская;10. Улаганский район, с. Саратан, река. Башкаус;11. Улаганский район, с. Чибит, река Чуя;12. Улаганский район, с. Чибиля, река Башкаус;13. Улаганский район, с. Чибиля, река Чулышман;14. Улаганский район, с. Балыктуюль, река Балыктуюль;15. Чойский район, с. Гусевка, река Иша;16. Шебалинский район, с. Шебалино, река Сема;17. Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, река Чуя.