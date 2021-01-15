Бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета вновь попытается занять кресло главы вуза. Как сообщает «Банкфакс», он подал апелляционную жалобу с целью оспорить решение Центрального районного суда, отказавшего ему в восстановлении в должности.Согласно карточке на суде, жалоба уже принята. Адвокат Салдана отказался давать комментарии на эту тему. Дата рассмотрения еще не назначена, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время.Напомним, сейчас исполняющим обязанности ректора вуза является Ирина Шереметьева. Последний раз её полномочия продлили в конце прошлого года.Игорь Салдан возглавлял медуниверситет пять лет до 2019 года, в ноябре которого по приказу министра здравоохранения России его уволили. Когда он лишился должности, то попытался оспорить это решение в суде. Однако тогда его иск отклонили, и ему не удалось вернуться на работу в вуз.