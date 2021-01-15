В Алтайском крае начали вакцинацию от ковида еще в нескольких медицинских организациях. Если раньше прививки делали лишь в крупных городах региона, то теперь начали и в районах.Сейчас население старше 18 лет и без признаков инфекционных заболеваний прививают отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак» в 19 точках:- Городская поликлиника №1 Барнаула - 8(3852) 56-08-76;- Городская поликлиника №3 Барнаула - 8(3852) 56-09-36;- Городская поликлиника №14 Барнаула - 8(3852) 56-09-22;- Городская поликлиника №9 Барнаула - 8(3852) 56-00-09;- Городская больница №4 Бийска - 8(3854) 25-51-78;- Городская больница №3 Барнаула - 8(3852) 56-09-79;- Городская больница №5 Барнаула - 8(3852) 56-09-46 (Кулагина);- Городская больница №12 Барнаула - 8(3852) 56-08-99;- Городская больница №11 Барнаула - 8(3852) 56-08-78;- Павловская ЦРБ - 8(38581) 21-1-12;- Тальменская ЦРБ - 8(38591) 22-5-97;- Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева - 8(38532) 79-6-78, 79-4-39;- Городская больница №1 Рубцовска - 8(38557) 53-8-99;- Городская больница №2 Рубцовска - 8(38557) 91-3-77;- Заринская ЦРБ - 8(38595) 42-4-44;- Алейская ЦРБ - 8(38553) 21-9-75;- Каменская ЦРБ - 8(38584) 2-18-12;- Новоалтайская городская больница - 8(38532) 45-4-64;- Центральная городская больница Бийска - 8(3854) 37-53-39, 25-51-69.Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг или по телефонам организаций.Сейчас Алтайский край получил почти 13 тысяч комплектов вакцины. Привито уже 2464 человека, из них 562 получили оба укола, и 1902 пока сделали лишь одну прививку.