В Алтайском крае стало больше многодетных семей, в которых воспитывается по трое и более детей. Их число увеличилось за последние семь лет, сообщает на сайт Министерства социальной защиты региона.- По данным ведомственной статистики Министерства социальной защиты региона, на 1 января 2021 года в регионе проживает 30 523 многодетные семьи. В них воспитывают 102 183 ребенка (в 2015 году в регионе было зарегистрировано 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми), - сообщается статистика на официальном сайте правительства Алтайского края.В 2006 семьях растут пять - семь детей, в 98 семьях - восемь-девять. В 26 семьях воспитывают десять и более несовершеннолетних детей.К слову сказать, при рождении третьего ребенка семьи получают поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов. Подробнее об этих мерах можно узнать в минсоцзащиты.