В Барнауле осудили пьяного лихача на «Газели». 55-летний мужчина этим летом сел за руль своей «Газели» и стал лихачить по улицам города, грубо нарушая ПДД, в том числе хаотично выезжая на полосу встречного движения.- Видя такую ситуацию, два других водителя в районе улицы Кутузова перекрыли возможность движения автомобилю «ГАЗ-3302», заблокировав его своими машинами, после чего вызвали сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения и обнаружили наличие абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха в размере 1, 473 мг/л, - рассказала помощник прокурора Центрального района города Барнаула Маргарита МельниковаВ итоге против него возбудили уголовное дело по 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.