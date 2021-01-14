20-летний парень, отметив день рождения, решил подвезти подругу до дома. Сам он при этом уже находился подшофе. Поехать вместе с ними изъявили желание и другие участники мероприятия.- Автомобиль привлек внимание сотрудников полиции, поскольку передвигался ночью с неисправными фарами. После требования об остановке, водитель таковое проигнорировал и резко прибавил скорость, - рассказывает помощник прокурора Центрального района города Барнаула Маргарита Мельникова.Когда сотрудники ГИБДД после преследования смогли остановить «ВАЗ -2107», из него выскочили и бросились бежать в разные стороны 7 человек, включая водителя автомобиля.Водителя в итоге все равно задержали, оказалось, у него уже есть штраф за пьяную езду. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения).Суд Центрального района признал парня виновным и с учетом имеющихся ранее судимостей ему было назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.