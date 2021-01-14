В Рубцовске мошенники обманули 71-летнего пенсионера, они устроили ему телефонную атаку 32 разных номеров. Развод происходил по схеме «вам звонит сотрудник службы безопасности банка».Неизвестный мужчина сказал, что со счетом пенсионера происходят сомнительные операции. Пожилой мужчина знал, что по такой схеме работают мошенники и поэтому в первый раз бросил трубку.- После этого на его номер телефона на протяжении часа поступали многократные звонки с 32-х абонентских номеров и в итоге злоумышленники смогли убедить мужчину сообщить им номер банковской карты и коды активации, пришедшие в СМС. Получив доступ к данным карты, неустановленные лица со счета пенсионера похитили 62 тысячи рублей, - сообщает ГУ МВД России по краю.Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).