Министр ЖКХ края Иван Гилев проверил систему теплоснабжения в Камне-на-Оби. Он встретился с главой города и проинспектировал работу котельных №29 и 44.Также он проверил отапливаемые от них социальные объекты, среди которых новый детский сад на улице Ленинградской и детский сад №189 на улице Мира. Кроме того, Иван Гилев встретился с жителями домов, расположенных на улице Терешковой и Мичурина, сообщает официальный сайт города.Ранее в Камне-на-Оби произошли технологические сбои. На котельной №44 вышел из строя вал на подачу угля, из-за этого почти шесть часов уголь грузили вручную.По словам Гилева, со стороны правительства края городу оказывается необходимая поддержка. Это касается как финансирования мероприятий по подготовке к отопительному периоду, так и выделения городу угля из резервного запаса региона.Например, за последние четыре отопительных сезона из резервного запаса Алтайского края городу было выделено 54 тысячи тонн угля, в том числе в текущем отопительном периоде более 10 тысяч.