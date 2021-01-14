В Барнауле ищут перевозчика на 150 маршрут без открытого конкурса. Автобус должен следовать по маршруту п.Новомихайловка – ЛДП «Урожайный». Рейс предполагается выполнять ежедневно.Протяженность маршрута порядка 30 километров. Всего мэрии требуются два автобуса. Предоставленный транспорт должен быть малой вместимости с количеством мест от 18 до 32. Уведомления с приложением документов принимаются 14 января с 14 до 17 часов.- Уведомления предоставляются в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по адресу: улица Короленко, 58. Рассмотрение уведомлений осуществляется 14 января с 17 до 18 часов. Осмотр транспортных средств, предлагаемых заявителем для осуществления регулярных перевозок, проведут 14 января с 18 часов, - сообщает пресс-служба города.Задать интересующие вопросы можно по телефону для справок – 371-617 (на звонок ответит секретарь комиссии).