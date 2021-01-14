Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае, по состоянию на 14 января 2021 года, общее число умерших составило 1714. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 348 человек.Только за последние сутки скончались 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом, причем врачи отмечают, прямо с ковидом связаны семь случаев, остальные характеризуются как «иные причины».- По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 152 пациента. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, из них 7 - от COVID-19, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.Общее число заболевших в регионе на сегодня составляет более 35 тыс. человек.