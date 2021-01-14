В Барнауле 32-летний мужчина ограбил торговый ларек. Пока продавщица отвернулась, он украл 2700 рублей, которые лежали на столике возле окна. После этого жулик скрылся, не обращая на крики 57-летней продавщицы внимания.Женщина сразу обратилась в отдел полиции по Ленинскому району УМВД и по Барнаулу и написала заявление.В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый за кражу житель Барнаула 1988 года рождения.- Задержанный дал признательные показания и заявил, что причиненный ущерб будет возмещать. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - сообщается на официальном сайте краевого управления МВД.