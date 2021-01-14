Авария произошла в среду, 13 января, на пересечении улиц Солнечная поляна и Сергея Семенова. Как сообщает один из участников аварии, в группе «Инцидент Барнаул», таксист на красной «Шкоде» врезался в «Лексус».- Виновник ДТП лежал в автомобиле без сознания. Водитель «Лексуса» вытащил его на улицу и позвал жену, которая является врачом-наркологом. У него запал язык и он чуть не умер, жена его реанимировала. Как она предположила, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, - сообщает со слов водителя «Лексуса» паблик.На опубликованном видео говорится также, что водитель такси в таком состоянии ехал на вызов к постоянным клиентам.- Он в таком состоянии еще и таксовал, у него была открыта программа, и он ехал за пассажирами. Прошу придать огласке. С этим надо как-то бороться, - написал участник сообщества Владимир.