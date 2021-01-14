«Я ему давеча говорю — у меня насморк. А он — пасть, пасть…» Угадайте, откуда цитата! А вспомнилась она, потому что жуликам, коротающим время в алтайских колониях, разрешили нырнуть в прорубь. Заметьте, добровольно!Погружения в купель осужденные совершат в ЛИУ-1 и ИК-3 (город Барнаул), ИК-5, ИК-9 и ИК-10 (город Рубцовск). В этих учреждениях уже начали оборудовать купели. Для них даже организовали православные службы, купания-то крещенские!- Богослужения, проводимые мирским или мирянским чином без присутствия священника, позволяют при соблюдении внешней обрядовой формы соединиться молящимся в просьбе благословения Божия, - говорит помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Александр Побединский.Всего в учреждениях УИС Алтайского края действуют шесть храмов и 12 молитвенных комнат, пишет пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.Так что…слышь, Косой, плавать умеешь?