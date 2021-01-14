Почти 150 снегоуборочных машин очищали ночью Барнаул после снегопада. Как отмечает пресс-центр мэрии, из общего числа выведенной на дорогу техники 62 единицы были привлечены от сторонних организаций.Машины работали в ночь на 14 января. В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.Они вывозили снег с проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического, Калинина, участков улиц Фомина, Г.Исакова, Ускова, Балтийской, В.Кащеевой, Гущина, Островского, Кавалерийской, Воровского, переулка Карева и других.В пресс-службе городской администрации отметили, что на локаторе системы Глонасс отображаются только машины МБУ «Автодорстрой» с включенной системой зажигания. Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга.- Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники. Наемная техника не отображается на локаторе, - пишет мэрия.