После проведения проверки генеральная прокуратура РФ вынесла представление министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, а также директору АКГУП «Аптека № 395» и главврачу бийской детской больницы из-за недостатка расходных материалов для больных диабетом детей. Об этом пишет «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.Житель Бийска пожаловался на то, что его больную сахарным диабетом дочь не обеспечили расходными материалами - инфузионными наборами к инсулиновой помпе. По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова началась проверка. Выявили нарушения. В итоге ребенка обеспечили устройством для подкожного введения инсулина.– Руководители приняли меры к устранению и недопущению нарушений, врач – эндокринолог и специалист льготного отпуска лекарств привлечены к дисциплинарной ответственности. Аптекой выдано устройство для инфузий, – сообщили в ведомстве.Минздрав региона сформировал 90-дневный запас инфузионных наборов для всех больных детей и провел закупочные процедуры на 2021 год. Расходные материалы должны поставить в аптеки в январе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты предупредили о риске появления диабета после коронавирусаАлтайские медики рассказали, как не заразиться и что делать, если уже заболел (подробнее)