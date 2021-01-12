Завтра, 13 января, в Алтайском крае пройдет снег, по югу ожидаются метели, ветер усилится до 20 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица, местами снежные заносы. В течение дня прогнозируется понижение температуры воздуха до 25 °C.– В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, – предупреждают в МЧС.Автомобилистам советуют уменьшить скорость до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». При чрезвычайных ситуациях следует обратиться в МЧС по номеру 101.