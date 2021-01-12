В Барнауле на продажу выставили квартиру за 55 миллионов рублей. Это самая дорогая квартира в городе, пишет «Алтайский портал недвижимости». Ранее предельной ценой было 25-37 млн рублей.Такая баснословная цена объясняется огромной площадью, местоположением и роскошным ремонтом. Квартира расположена на третьем уровне шестиэтажного элитного кирпичного дома на пр. Социалистическом, 38. Здание огорожено, есть собственная наземная парковка, консьерж и охрана. Общая площадь квартиры –300 квадратных метров, она занимает целое крыло здания.В квартире имеется вся необходимая техника и мебель. В ней есть четыре спальни, кухня-гостиная с камином, мини-баром и аквариумом, зона для детского творчества, рабочий кабинет, гардеробная, прачечная, два балкона. В квартире обустроено сразу три санузла. В одном из них стоит ванна, во втором душевая кабина, в третьем – джакузи в центре комнаты.