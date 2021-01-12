Градостроительный совет Барнаула одобрил эскиз нового корпуса Центра охраны материнства и детства. Документы опубликовали на сайте профильного комитета.Все члены совета проголосовали единогласно «за» строительство хирургического корпуса. Он будет расположен по адресу ул. Гущина, 179.– Рекомендовать к реализации эскизный проект, – сказано в документе.В здании поместится 165 коек. В новом корпусе разместят операционные детской хирургии и онкологии, а также отделение детской нейрохирургии, которого раньше в Алтайском крае не было. Также в стационаре будут лечиться дети с сочетанной травмой и урологическими патологиями. Всего на строительство объекта планируют направить 1,5 миллиарда. Здание намерены возвести за два года.