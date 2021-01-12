Вполне возможно, что предстоящее Крещение в Алтайском крае пройдет без каких-либо коронавирусных ограничений. Пока от Роспотребнадзора не поступало никаких конкретных рекомендаций на этот счет. Об этом \\"Амителу\\" в пресс-службе правительства региона. По предварительным данным, запрет на купание в проруби вводить на будут.Ко дню Крещения в регионе уже отменят ограничения на массовые мероприятия, которые вводили в крае с 15 декабря до 15 января. В Роспотребнадзоре рассказали что окончательное решение о проведении праздничных купаний оперштаб может принять уже сегодня, 12 января. Пока четких рекомендаций по этому поводу нет.До праздника специалисты Роспотребнадзора должны взять пробы воды из купелей, чтобы проверить, соответствует ли она санитарным нормам.Между тем, в Бийске уже начали подготовку к празднику. Как сообщает «Бийский рабочий» крещенские купания там отменять не собираются.