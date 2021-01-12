Второй послепраздничный день барнаульцев вновь начался с пробок. 12 января с утра город опять встал. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация по данным на 9.00 оценивается в 8 баллов.Хуже всего дело обстоит на проспекте Ленина, улице Попова и Павловском тракте. Также красным цветом подсвечены улицы Малахова, Эмилии Алексеевой, Кутузова, Власихинская, Северо-Западная.Как сообщают в мэрии, в ночь на 12 января в Барнауле расчищали дороги 142 снегоуборочные машины. С основных улиц города должны были вывезти снег. Это проспект Ленина, Красноармейский, Строителей, Комсомольский, а также участки улиц Короленко, Анатолия, Гоголя, Георгиева, 50 лет СССР, Г. Исакова, Малахова, А. Петрова и др.Автомобилистов просят по возможности оставить машину дома и выбрать другой вид транспорта.