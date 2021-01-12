В Алтайском крае суд постановил взыскать с ООО «Яндекс.Такси» в пользу пассажира 350 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Дело в том, что во время поездки, заказанной через приложение «Яндекс.Такси», произошла авария. Пассажир получил тяжкие травмы. Простой царапиной все не обошлось, пришлось делать несколько операций и проходить стационарное лечение и длительное восстановление. По факту ДТП водителя такси привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, а с организации постановили взыскать 350 тысяч рублей за моральный вред.В сервисе не согласились с таким решением, сославшись на то, что организация выступает как информационный сервис, и не оказывает услуг перевозки, поэтому не несет ответственность перед пассажиром. Однако суд оставил решением прежним, так как, принимая заказ, организация фактически приняла на себя обязательство по оказанию услуги перевозки.