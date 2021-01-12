11 декабря в Первомайском районе Алтайского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и снегоуборочной техники. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».Авария случилась во время метели. На трассе была в этот момент плохая видимость, и пожилой водитель Toyota Vista, двигаясь в сторону Бийска, не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину, за рулем котором был 53-летний мужчина. Как уточняют в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, после удара Vista столкнулась с Toyota Gaia, которой управлял 34-летний водитель. На видеокадрах видно, как «легковушки» сбросила на обочину в результате столкновения.В результате ДТП травмы получили водитель Toyota Vista, женщина, которая сидела с ним в машине на пассажирском кресле и мужчина за рулем снегоуборочной техники.