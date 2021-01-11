Жилой квартал с высотками и инфраструктурой построят рядом с Булыгинским кладбищем в Барнауле.Как сообщает Алтайский портал недвижимости, общая площадь участка - 136 кв. м. Комплекс разместится частично на месте старого трамвайного депо на улице Анатолия, а также в треугольнике, ограниченном улицами Анатолия, Загородной и пер. Крайним, где сейчас расположен частный сектор и пятиэтажки. Ветхие здания снесут, а недавние постройки сохранят.- Предусмотрено строительство высоток от 10 до 24 этажей с помещениями для офисов, реконструкция детсада, строительство школы на 600 мест, обустройство стоянок, досуговых, спортивных, детских площадок и парка, выходящего к реке, - пишет портал.В итоге должно появиться 16 домов с более 3,5 тыс. квартир, почти тысяча наземных парковочных мест и 570 подземных. Проживать в комплексе смогут более шести тысяч человек.