В Родинском районе Алтайского края задержали женщину, которая подозревается в убийстве мужа. Как сообщают в пресс-службе Следкома, преступление было совершено в начале января этого года.По версии следствия, супруги поссорились. По всей видимости, для них это было повседневной рутиной, так как указано, что пара долгое время находилась в «неприязненных отношениях». Однако на этот раз ссора привела в итоге к тому, что обвиняемая взяла топор и ударила им супруга по голове. Затем, чтобы скрыть следы преступления, она расчленила его тело и попыталась сжечь на придомовой территории. Ранее обвиняемая уже была судима за совершение преступлений в отношении супруга.- Однако на путь исправления не встала и вновь совершила тяжкое преступление, - добавляют в пресс-службе Следкома.На данный момент обвиняемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.