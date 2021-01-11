В Барнауле новогодние праздники прошли с пожарами, коммунальными авариями, но серьезных чрезвычайных происшествий не было. С 28 декабря до 11 января в городе действовал режим «Повышенная готовность». Сейчас он завершен.По данным городского управления ГОЧС, в начале января случился ряд аварийных отключений на электросетях сетях холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Аварии оперативно устранили, и серьезных последствий не было.Также с начала года в городе произошло 27 пожаров, один человек погиб и один травмирован. В прошлом же году статистика была гораздо печальней: в начале января было 45 пожаров, четверо погибли, двое получили травмы.Плюс к этому 9 января 2021 года три человека попали в больницу с отравлением угарным газом.Происшествий на воде в праздники не зафиксировано, отметили в администрации города.