В Барнауле на нескольких участках улиц ограничат остановку и стоянку машин. Это необходимо для уборки снега техникой. С 13 января начнут установку дорожных знаков на следующих участках:- пр. Ленина, четная сторона от здания №74 до пл. Октября;- пр. Строителей, четная сторона от пр. Ленина до пл. Победы;- малая проезжая часть ул. Малахова в районе здания №62;- ул. Северо-Западная, нечетная сторона от ул. 80 Гвардейской дивизии до пр. Ленина;- ул. Чудненко, нечетная сторона от дома №5 до дома №187 по пр. Ленина;- ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул. 80 Гвардейской дивизии.В случае трудностей при уборке снега возможно введение ограничений и на других участках, отметили в мэрии Барнаула.Также с 13 января появятся постоянные знаки, ограничивающие остановку и стоянку на Южном Власихинском проезде, ул. Шумакова, ул. Курская, ул. Витебская.