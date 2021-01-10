В Республике Алтай даже во время новогодних праздников активно идет вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали уже 337 человек.Как рассказали в республиканском Минздраве, 91 человек из общего числа привитых прошел полный комплекс из двух прививок. Всего республика получила 742 дозы отечественной вакцины «Спутник V».Прививки начали ставить с 7 января в Майминской районной больнице. Вакцинация проходит строго по предварительной записи. Записаться можно при следующих условиях:- старше 18 лет;- есть полис ОМС и СНИЛС;- нет проявлений ОРВИ в последние две недели;- нет обострений хронических заболеваний в течение месяца;- не было прививок в последние 30 дней;- нет беременности или кормления груди (для женщин).за последние 30 дней не делали прививок;Если вы переболели коронавирусом, то прививку вам смогут поставить лишь через полгода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 января 2021: прививку поставили уже более 1600 человекМы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 10 января 2021 года (подробнее)