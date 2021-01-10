Барнаульские дорожные службы усилили режим работы из-за метелей. Сейчас в городе работает 61 единица техники.По информации пресс-службе городской администрации, из-за ухудшения погодных условий дорожники работают по продленному графику. Также назначены ответственные дежурные, привлечены дополнительные спецмашины.Днем на дорогах работает 61 единица снегоуборочной технике. Это комбинированные машины, которые посыпают дороги краевой столицы песчано-соляной смесью, тракторы с щетками для уборки тротуаров. В пригороде Барнаула работают наемные автогрейдеры. Ночью число машин увеличат до 149, 47 из которых – по найму.Автомобилистов просят по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, неукоснительно соблюдать правила движения и парковки, а также относиться с пониманием к работе дорожных служб.