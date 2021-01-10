Сегодня, 10 января, неизвестный мужчина приставал к восьмилетней девочке и предлагал её поцеловать. Мать ребенка обратилась в полицию.О случившемся сообщает «Инцидент Барнаул». Все произошло около 12:20 по адресу улица Приречная,2а. Ребенок был во дворе дома, к нему подошел неизвестный, начал зажимать девочку и предложил её поцеловать. Соседка увидела происходящее, забрала несовершеннолетнюю и обо всем рассказала её матери. В это время подозреваемый поторопился скрыться.Мама девочки пошла в полицию, где написала заявление и рассказала о приметах подозреваемого. Мужчина был одет в куртку, шапку и штаны черного цвета. Из особых примет – желтые зубы. На вид ему было около 80 лет.Позднее в паблике сообщили, что мужчина задержан правоохранителями. Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.