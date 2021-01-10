В Барнауле продолжают принимать елки, которые остались у жителей города после новогодних праздников.Как напомнили в пресс-службе городской администрации, сдать деревья можно до 23 января включительно. Акцию уже четвертый год подряд организовывают отдел по охране окружающей среды администрации и некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет».Уже сейчас сдать елки можно у гипермаркетов «Леруа Мерлен» по адресам: Правобережный тракт,25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт,192а/1 (у летнего павильона «Сад»).А 23 января с 11 до 13 часов будут работать дополнительные точки по следующим адресам:- Площадь Октября, Зеленый сквер;- у ТРЦ «Гулливер Парк» (проспект Красноармейский, 51а);- улица Балтийская, 53; Народная площадь;- у ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).Если желают присоединиться к сбору елок управляющие компании и товарищества собственников жилья, то им необходимо связаться с координатором Екатериной по телефону 8-961-999-28-50.