На Алтае задержали браконьера, убившего беременную лосиху. Все произошло еще в апреле прошлого года, и только в декабре его задержали. Сейчас против ранее судимого 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).- Как выяснилось, в апреле этого года он в компании своих друзей поехал отдыхать на озеро, позже предложил товарищам прокатиться вглубь леса, а когда заприметил лося в чаще, то не раздумывая достал оружие и выстрелил, - сообщает региональное управление МВД.О факте браконьерства стало известно благодаря неравнодушному жителю, который видел в лесу в 15 километрах от села Озеро-Петровское компанию подозрительных людей. Рядом было обнаружено место забоя самки лося.Сотрудники выехали на место преступления, где обнаружили останки убитого животного, среди которых находился полностью сформировавшийся эмбрион. В конце декабря минувшего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан мужчина 1970 года рождения.У него были изъяты охотничье ружье, карабин, нож, оптический прицел, патроны в количестве 66 штук, сотовый телефон.