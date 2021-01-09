Алтайские спасатели бьют тревогу из-за участившихся случаев отравления угарным газом. Только за последние две ночи пострадали несколько человек.В Тальменке чуть было не погибла большая семья – в доме находились два взрослых человека и четверо детей – кто-то закрыл заслонку при несгоревшем топливе. К счастью, это вовремя заметили, и удалось избежать беды, но отравление дети и взрослые все равно получили.В Барнауле угарным газом отравились еще три человека, один из которых ребенок – их госпитализировали в больницу. Предварительная причина - закрытая заслонка печи.- Для человека угарный газ — сильнейший яд. Он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить кислород. Ошибка думать, что угроза отравления существует только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании любого топлива. Газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значения, - информирует управление МЧС по региону.