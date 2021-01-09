Врачи из Алтайского клинического центра охраны материнства и детства провели уникальную операцию пятилетней девочки из Барнаула.В начале прошлого года у нее нашли опухоль на селезенке. Новосибирские медики предложили удалить ее вместе с органом, но в Барнауле смогли его сохранить.- Новообразование размером 4,5 сантиметра, по словам медиков, редчайший встречающийся лишь в 2% случай, - пишет Алтайская правда.По словам врачей, удаление селезёнки может привести к серьезным последствиям, орган выполняет кроветворную функцию и отвечает за уровень тромбоцитов и эритроцитов в организме.Сейчас прооперированная девочка идёт на поправку. Проведённая операция уникальна не только для Алтайского края, но и для всего СФО.