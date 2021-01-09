Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел на лыжную прогулку в лес, несмотря на мороз. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.- Несмотря на морозы... Без специальной подготовки не повторять! – пишет Томенко.На записи видно, как глава региона идет классическим ходом по лыжне. Кроме него на трассе больше никого нет.- Идем по рекордному графику! Привет! – говорит Томенко на видео.Глава региона активно ведет свою страницу, рассказывая на ней не только о делах края, но и личной жизни. Недавно он опубликовал пост, в котором рассказал о 30-летии совместной жизни со своей супругой:- Самое главное в жизни – это семья. Неужели 30 лет прошло с того самого дня!? С праздником, любимая! – поздравил Виктор Петрович свою жену.