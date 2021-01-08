В Алтайском крае продлятся морозы. Согласно прогнозу синоптиков на 9 января 2021 года, в крае сохранится аномально холодная погода до -35 градусов и ниже.В связи с этим жителей просят быть осторожными при обращении с печами, а также на дорогах.- В частных домах не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы. Важно не допускать перекала печи и не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами. Кроме того, обратите внимание, чтобы не была перегружена проводка, - предупреждает региональное управление МЧС.Тем, кто собрался в дорогу, необходимо помнить, что техника может выйти из строя. Чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешёнными способами. Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП.