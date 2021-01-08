На алтайской трассе Барнаул - Бийск Р-256 в районе Налобихи произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели человека. В результате лобового столкновения погиб водитель.По словам очевидцев в социальных сетях, водитель решил обогнать машину на подъёме и столкнулся со встречной машиной.- Все, кто ехали мимо, остановились и оказывали первую помощь пострадавшим. К сожалению, есть погибший, - рассказали очевидцы в паблике «Барнаул22».- Парень лежит на обочине, завернутый в куртку, - пишут жители в \\"Инцидент Барнаул\\".По предварительной информации регионального МВД, водитель «Хонды» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Нисан». Водитель последнего погиб на месте происшествия. Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести.