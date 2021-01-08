Семья с тремя детьми едва не замерзла на алтайской трассе. Это произошло 6 января на территории Косихинского района. Cотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Роман Кирилин и лейтенант полиции Руслан Никитенко - заметили автомобиль «Пежо Партнер» с замерзшими стеклами, который стоял на обочине на 246 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт».В машине находились пять человек, трое из которых – дети. Оказалось, на двигателе порвался ремень ГРМ и продолжить движение они не могли. По словам мужчины, они находились в неисправном транспортном средстве около 1,5 часов. На улице было холодно, и машина быстро остывала.- Полицейские пересадили детей и женщину в теплый патрульный автомобиль, а сами в это время остановили попутную машину для отбуксировки автомобиля и отправки семьи до Барнаула, - сообщает региональное управление МВД.