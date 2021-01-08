Жителей Барнаула приглашают на бесплатный мастер-класс по катанию на коньках. Ближайшие мероприятия состоятся в субботу и воскресенье, 9 и 10 января, в Парке спорта на улице Энтузиастов, 12в.Обучение проводят в рамках проекта «Стань фигуристом за семь дней». Уточняется, что освоить коньки смогут дети и взрослые.- Участники мастер-классов учатся уверенно стоять на коньках, балансировать на одной ноге и выполнять различные упражнения, - сообщает официальный сайт региона со ссылкой на Алтайский спорт.Сами занятия проводят бесплатно, желающим освоить коньки нужно заплатить только за выход на лед и прокат коньков. 100 рублей - со своими коньками, 150 рублей - аренда коньков. Время катания не ограничено.Начало занятия в 13.00.