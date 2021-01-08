Жителям Барнаула рассказали, где можно сдать новогодние елки на переработку. Адреса опубликованы на сайте городской администрации.Традиционную акцию по сбору елок, которые остались после празднования Нового года организуют отдел по охране окружающей среды совместно с некоммерческой организацией «Мусора.Больше.Нет».Привезти дерево можно в пункты приема у гипермаркета «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте,25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловском тракте,192а/1 (у летнего павильона «Сад»).Также сдать елки можно будет и в районах, но в определенное время - 23 января с 11 до 13 часов. Пункты будут работать на площади Октября у «Зеленого сквера», рядом с ТРЦ « Гулливер Парк» на Красноармейском, 51а. Кроме того деревья можно прнести по следующим адресам:- Балтийская, 53- Площадь Народная- ТРЦ «Огни».Желающим принять участие в акции управляющим компаниям и ТСЖ необходимо связаться с координатором акции по телефону 8 961 999 28 50.- Впервые акция по сбору елок была организована в январе 2018 года. Тогда работало три точки сбора, жители принесли более 420 елок, все они были отправлены в конюшни на подкормку лошадям. В 2019 году было собрано 1970 елок, порядка 300 из них отправили в КСК «Карина» на подкорм лошадям, более 1600 елок отправлено на изготовление щепы. В 2020 году горожане сдали в пункты сбора 4086 елок, около 500 елок отправлено на подкормку животным, остальные - на изготовление щепы, - сообщает мэрия.