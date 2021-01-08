Барнаульские полицейские помогли отморозившему пальцы водителю. Его машина сломалась на морозе в районе Речного вокзала в четверг, 7 января. Позвонить они тоже не могли.Мимо проезжали патрулировавшие район полицейские Вячеслав Ануркин и Павел Ожерельев. Самостоятельно устранить поломку водителю и его напарнику не удалось, прогреть машину тоже. Из-за сильного мороза не получалось согреться, пишет региональное управление МВД.Сотрудники ГИБДД пересадили мужчин к себе в автомобиль, а сами остановили проезжающий мимо автомобиль, чтобы тот отбуксировал сломавшийся грузовик на станцию.- Благодарные водители выразили искреннюю признательность инспекторам ДПС за проявленные неравнодушие и чуткость, а также надежду на то, что чем больше таких людей будет встречаться в жизни, тем меньше неприятностей будет случаться на дорогах, - пишет МВД.