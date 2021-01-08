Синоптики опубликовали прогноз погоды на 8 января 2021 года в Алтайском крае. По данным метеослужбы, этой ночью температура воздуха в отдельных районах опускалась до -35 градусов.В пятницу, 8 января, в край придет небольшое потепление до -21…-26 градусов. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.- В Барнауле также без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. 8 января ожидается -23…-25 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, - сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Если вы собираетесь в дорогу, помните, что с собой надо иметь хорошо заряженный телефон, теплую одежду и горячее питье.- Морозы опасны внезапными поломками автомобилей, пожарами на транспорте от неправильного прогрева. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. И не забывайте одеваться соответственно времени года, - напоминает региональное управление МЧС.