Из-за аварии на теплосетях барнаульские лучники лишились дорогостоящей спортивной экипировки, и теперь участие в Кубке России и Чемпионате России по стрельбе из лука под угрозой. Их клуб по адресу ул. Островского, 31 затопило 1 января .– Ущерб огромный, уничтожено дорогостоящее стрелковое оборудование, вспомогательное оборудование, оргтехника. Аварийные службы сработали очень плохо. Мы три дня воду откачивали. Работа спортивной секции остановлена на неопределенный срок, - сообщили на странице краевой федерации стрельбы из лука в Instagram.Президент федерации Алексей Дрянев рассказал «Алтайскому спорту», что весь спортивный инвентарь попал под горячую воду - луки, стрелы, мишени, щиты, а также оргтехника, компьютеры, мониторы, табло. Сейчас федерация намерена искать другое помещение для тренировок и хранения оборудования.